Ολυμπιακός: Τι «ψάχνουν» οι ερυθρόλευκοι στον «τελικό» με τον Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν στο... φλεγόμενο «Γ. Καραϊσκάκης» και έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Πλέον, οι νταμπλούχοι Ελλάδας στρέφουν την προσοχή τους στο ματς κόντρα στον Άγιαξ στην Ολλανδία. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 28 Ιανουαρίου στις 22:00.

Η αρμάδα του «στρατηγού» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 8 από τους 11 βαθμούς που θέλει, προκειμένου να μπει στην 24άδα που οδηγεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Κι αυτό γιατί η ομάδα που προκρίθηκε πέρυσι ως η 24η της League Phase ήταν η Μπριζ, έχοντας τελικό απολογισμό τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Έτσι πάντως όπως έχει εξελιχθεί η φετινή League Phase, με νίκη ο Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ, θα πρέπει να θεωρεί βέβαιη την πρόκρισή του στη νοκ άουτ φάση.

Σε περίπτωση ισοπαλίας, δηλαδή αν τερματίσει με 9 βαθμούς θα έχει πιθανότητες πρόκρισης, αλλά θα χρειαστεί μία σειρά από συνδυασμούς αποτελεσμάτων για να μην τερματίσει κάτω από 24ος.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες που θα τερματίσουν κάτω από την 24η θέση μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς πλέον δεν υπάρχουν «υποβιβασμοί» στις διοργανώσεις της UEFA.