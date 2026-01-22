Ολυμπιακός: Τρεις δικοί του στην καλύτερη 11άδα του Τσάμπιονς Λιγκ

Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά τρεις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μπορούμε να βρούμε στην ιδανική 11άδα της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.
Αυτό, τουλάχιστον σύμφωνα με το Sports Mole, που παρουσίασε την καλύτερη 11άδα των αγώνων της Τρίτης και της Τετάρτης, έχοντας μέσα τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Τζολάκη, και δύο αμυντικούς της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Μιλάμε για τον Ρέτσο και τον Κοστίνια, σημειώνοντας ότι ο Έλληνας διεθνής κεντρικός ήταν κυρίαρχος στον αέρα και είχε δύο σωτήρια τάκλιν ως τελευταίος παίκτης.
