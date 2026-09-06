Ολυμπιακός: Ξεκάθαρο φαβορί ο Γιάρεμτσουκ για την ευρωπαϊκή λίστα

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μεταξύ άλλων δημιουργεί και ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αλλαγή λόγω της εξάμηνης απουσίας του Μαροκινού.
Με αυτά τα δεδομένα, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ βρίσκεται πλέον στην pole position. Ο Ουκρανός επιθετικός είναι ακόμη στο ρόστερ, καθώς η προσπάθεια για μετακίνησή του στη Λιόν δεν ολοκληρώθηκε.
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