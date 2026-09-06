Συντριβή Phantom: Κομβικός ο διάλογος των πιλότων - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών, στο σημείο συντριβής του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα, μπαίνουν τώρα τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και πλάνα που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν καρέ-καρέ την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους και την πορεία του αεροσκάφους μέχρι το μοιραίο, χαρτογραφώντας το δυστύχημα, κατά την ΕΡΤ.

Παράλληλα, βάρος θα δοθεί στις συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την πτώση.

Τι λέει ειδικός για την πτώση του Phantom

Ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης έκανε μία πρώτη εκτίμηση για τους λόγους που οδήγησαν στη μοιραία συντριβή του Phantom, οδηγώντας στον θάνατο τους δύο χειριστές του.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Φραγκούλης ενημέρωσε πως το αεροσκάφος ανήκε στην 117 πτέρυγα μάχης και οι δύο πιλότοι, όπως είπε, «ήταν πολύ έμπειροι».

«Οι πτήσεις που γίνονται σε αυτή την επίδειξη είναι σαν τα αεροσκάφη να κάνουν πραγματικές αναχαιτίσεις, κάτι που κάνουν συχνά στο Αιγαίο» σημείωσε σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στη συμμετοχή του μαχητικού στο Athens Fly Week.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρότι τα εν λόγω αεροσκάφη «είναι καλά ελεγμένα και καλά συντηρημένα» κανείς δεν μπορεί να προβλέψει «το απρόοπτο».

«Είναι σαν να είναι καινούργια τα αεροσκάφη, έχουν αναβαθμιστεί. Οι πιλότοι τα πετούν καθημερινά» επέμεινε, συμπληρώνοντας πως σε αυτή την περίπτωση είχαμε «ασκήσεις υψηλού ρίσκου σε πολύ χαμηλό ύψος».

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Όσον αφορά στην ίδια τη συντριβή, ενημέρωσε πως το Phantom «προσέκρουσε σε κολώνα ξύλινη χαμηλής τάσης και από κει και πέρα κόπηκαν σε πολλά κομμάτια και διεσπάρησαν στον κάμπο».

Ερωτώμενος για τους ίδιους τους χειριστές, εξήγησε πως «οι πιλότοι πρώτα κοιτάζουν πώς θα σώσουν το αεροσκάφος και ύστερα πώς θα σωθούν εκείνοι. Κοιτάζουν πώς θα σώσουν το αεροσκάφος, για να μην πέσει πάνω στον κόσμο».

Κατά τις εκτιμήσεις του, το πόρισμα για το δυστύχημα θα αργήσει να βγει καθώς τα κομμάτια του Phantom διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση, περίπου 700 μέτρων.

Το χρονικό της πτώσης του Phantom

Λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ οι θεατές περίμεναν να παρακολουθήσουν την απογείωση και τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του αεροσκάφους, το F-4 Phantom απογειώθηκε και, περίπου δύο με τρία ναυτικά μίλια από τον αεροδιάδρομο, άρχισε να χάνει απότομα ύψος.

Μέσα σε περίπου ένα λεπτό, το αεροσκάφος πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση με μεγάλη κλίση καθόδου και συνετρίβη σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από το σημείο της απογείωσης, σε βιομηχανική περιοχή ανάμεσα στα Οινόφυτα και το Δήλεσι.

Το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους κατέληξε στη στέγη εργοστασίου, ενώ συντρίμμια και μεταλλικά τμήματα εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο της συντριβής, καταλήγοντας ακόμη και σε αυλές, γκαράζ και χώρους στάθμευσης γειτονικών επιχειρήσεων.

Οι δύο χειριστές δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξε χρόνος για την ενεργοποίηση του συστήματος εκτίναξης. Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι χειριστές επιχείρησαν να κατευθύνουν το αεροσκάφος μακριά από κατοικημένες περιοχές και από το πλήθος που βρισκόταν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστες, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και διασώστες της ΕΜΑΚ εντόπισαν νεκρούς τους δύο χειριστές.

Από τη συντριβή προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία γρήγορα πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων αλλά και των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο και στις γειτονικές επιχειρήσεις.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 29 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, καθώς και ομάδες της ΕΜΑΚ.

Από αέρος, μέχρι αργά το βράδυ, πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το βράδυ, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με τις Αρχές να τους καλούν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις Αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος.