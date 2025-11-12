Μενού

Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις 95-78: No way...

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ζάλγκιρις με 95-78, αλλά τα πάντα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις
Στιγμιότυπο από το Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις | EUROKINISSI
Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ και διέλυσε (95-78) τη Ζάλγκιρις, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το τελικό αποτέλεσμα και δικαίως. Αφού ο Κίναν Έβανς αποχώρησε από το παρκέ μετά από 2'01'', λίγες μέρες μετά την επιστροφή του.

Με τον ίδιο να φωνάζει «no way» αποχωρώντας, μην μπορώντας να πιστέψει στην ατυχία του!

