Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις 95-78: No way...

Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ και διέλυσε (95-78) τη Ζάλγκιρις, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το τελικό αποτέλεσμα και δικαίως. Αφού ο Κίναν Έβανς αποχώρησε από το παρκέ μετά από 2'01'', λίγες μέρες μετά την επιστροφή του.
Με τον ίδιο να φωνάζει «no way» αποχωρώντας, μην μπορώντας να πιστέψει στην ατυχία του!
