Ολυμπιακός: Ζητά τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού και απαγόρευση εισόδου στον Γιαννακόπουλο

Σε συνέχεια των χθεσινών (06/06) ανακοινώσεων μετά τα όσα έλαβαν χώρα στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL στο Τ-Center Athens, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε νέα ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, η πλευρά των «ερυθρόλευκων» κατήγγειλε στη ΔΕΑΒ όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό ζητώντας την επιβολή τιμωρίας μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ παράλληλα ζητά την επιβολή προστίμου ύψους 100 χιλιάδων ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε χρόνια.
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