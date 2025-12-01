Ομοφοβικό παραλήρημα προπονητή: «Δεν θέλω ροζ φανέλες, μοιάζει με ομάδα από αδερφές»

Λίγες μόλις ώρες μετά την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία ως προπονητής της Ιντερνασιονάλ, ο 73χρονος Άμπελ Μπράγα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με ένα ομοφοβικό σχόλιο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του συνέντευξης Τύπου, ο βετεράνος προπονητής αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον αθλητικό διευθυντή Αντρές Ντ’ Αλεσάντρο, λέγοντας: «Δεν θέλω η ρημάδα η ομάδα μου να προπονείται με ροζ φανέλες, μοιάζει με ομάδα από αδερφές».

Η φράση αυτή, που ειπώθηκε με πρόθεση –όπως ισχυρίστηκε– να χαλαρώσει το κλίμα στα αποδυτήρια, προκάλεσε άμεση κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Abel Braga em entrevista coletiva no Inter:



"Eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado"



É inacreditável como os treinadores do Inter parece que são instruídos a falar merda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/KlGqtfxYJ5 — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) November 30, 2025

Η απολογία

Αντιμέτωπος με την οργή της κοινής γνώμης, ο Μπράγα αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη τόσο στη συνέντευξη Τύπου όσο και μέσω Instagram. «Αναγνωρίζω ότι έκανα ένα ανάρμοστο σχόλιο για το ροζ χρώμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Πριν αυτό διαδοθεί, ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα δεν καθορίζουν το φύλο. Αυτό που το καθορίζει είναι ο χαρακτήρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η προσπάθειά του να δικαιολογήσει το περιστατικό ως “αστείο” για να ενισχύσει το ηθικό των παικτών, δεν στάθηκε αρκετή για να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

Η κατάσταση της Ιντερνασιονάλ

Η Ιντερνασιονάλ βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς με μόλις δύο αγώνες να απομένουν, κινδυνεύει με υποβιβασμό. Ο Μπράγα, θρύλος του συλλόγου που το 2006 τον οδήγησε στην κατάκτηση του Copa Libertadores και του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, ανέλαβε χωρίς αμοιβή, με συμβόλαιο που καλύπτει μόνο τα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια.

Ωστόσο, η επιστροφή του επισκιάστηκε από το ατυχές περιστατικό, το οποίο έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ομοφοβίας στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Προηγούμενα περιστατικά

Δεν είναι η πρώτη φορά που το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο συγκλονίζεται από τέτοιου είδους δηλώσεις. Το 2024, ο προπονητής Έλιο ντος Άνζος είχε τιμωρηθεί με εννέα αγωνιστικές αποκλεισμό και πρόστιμο 20.000 ρεάις για ομοφοβικές ύβρεις εναντίον διαιτητή στη δεύτερη κατηγορία.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ομοφοβία παραμένει ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα στον χώρο του αθλητισμού.