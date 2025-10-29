Ομπράντοβιτς ενόψει Χάποελ: «Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Αδιαμφισβήτητα ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στην 7η αγωνιστική της Euroleague είναι αυτό μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρτίζαν. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τη δουλειά που γίνεται στη Χάποελ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Η Χάποελ είναι η τρέχουσα πρωτοπόρος στην EuroLeague, παίζει καλά με σαφείς ιδέες, συνδυάζοντας ατομική και ομαδική ποιότητα. Ξέρουν πάντα και ακριβώς πού και σε ποιον επιτίθενται, και προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε γι' αυτό στις προπονήσεις μας. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

