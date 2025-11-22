Ομπράντοβιτς: «Ετοίμαζα τον Πάρκερ και μου είπαν ότι δεν θα παίξει, ήμουν σοκαρισμένος!»

Η Παρτίζαν γνώρισε την ήττα στο Βελιγράδι και από τη Φενέρ, λίγες μέρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στη Βιλερμπάν, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Τζαμπάρι Πάρκερ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος του ματς ρωτήθηκε για την απουσία του πρώην παίκτη των Μπακς από το παιχνίδι, αναφέροντας πως σοκαρίστηκε το πρωί όταν του είπαν πως δεν θα αγωνιστεί.

«Δεν ξέρω ποιος τον ανακοίνωσε, αλλά σήμερα το πρωί σοκαρίστηκα όταν μου είπαν ότι δεν θα παίξει. Το ίδιο και για τον αρχηγό Μαρίνκοβιτς. Χθες, έκαναν μια κανονική προπόνηση, ετοιμάσαμε το παιχνίδι, προετοιμάστηκα γι' αυτούς, έστησα κινήσεις στην επίθεση, αλλά ανακάλυψα ότι δεν θα είναι στην ομάδα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, για τον Βάνια υποθέτω ότι είναι πόνος στην πλάτη, αλλά για τον Πάρκερ πραγματικά δεν ξέρω», ανέφερε.

