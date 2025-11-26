Ομπράντοβιτς: Γιατί έλεγε στην Αθήνα πως του κάνει πόλεμο η Κυβέρνηση

Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτίζαν μια ημέρα μετά την τραγική εικόνα της στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, προκάλεσε σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο «Ζοτς» τον τελευταίο καιρό σύμφωνα ανθρώπους που συνομίλησαν μαζί του στην Αθήνα, δεν ήταν σε καλή διάθεση. Κι αυτό είχε να κάνει με δυο λόγους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

