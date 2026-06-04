Ομπράντοβιτς: «Η Μπαρτσελόνα δεν επικοινώνησε μαζί μου, δεν είπα ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική»

Την ώρα που το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ολοένα και συζητείται πολύ έντονα για τον πάγκο του Παναθηναϊκού στην περίπτωση αποχώρησης του Άταμαν στο τέλος της σεζόν, oι Ισπανοί πριν λίγες μέρες είχαν βάλει στην... εξίσωση τη Μπαρτσελόνα

Σύμφωνα με την «L' Esportiu» , οι Καταλανοί εξετάζουν τον «Ζοτς» ως επιλογή για την τεχνική ηγεσία της ομάδας αλλά είναι κάτι που θα δρομολογηθεί όταν και εφόσον αποφασίσει ο κορυφαίος προπονητής να επιστρέψει στους πάγκους.

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