Ομπράντοβιτς: Η σιωπή του διχάζει

Από την ημέρα που επέστρεψε στο Βελιγράδι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και έτυχε της συγκλονιστικής υποδοχής του κόσμου στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» δεν έχει ανοίξει το στόμα του να πει το παραμικρό.
Ο πολυνίκης τεχνικός έχει επιλέξει τη σιωπή, όπως έκανε και κατά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο συνέβη και τώρα με την Παρτίζαν.
