Μενού

Ομπράντοβιτς: Η σιωπή του διχάζει

Η Παρτίζαν Βελιγραδίου είναι σε κρίση, ο σύλλογος σπαράσσεται, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιλέγει τη σιωπή. 

Reader symbol
Newsroom
Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Από την ημέρα που επέστρεψε στο Βελιγράδι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και έτυχε της συγκλονιστικής υποδοχής του κόσμου στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» δεν έχει ανοίξει το στόμα του να πει το παραμικρό.

Ο πολυνίκης τεχνικός έχει επιλέξει τη σιωπή, όπως έκανε και κατά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο συνέβη και τώρα με την Παρτίζαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.grneosagon.g

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ