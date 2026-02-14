Μενού

Ομπράντοβιτς και Γιασικεβίτσιους τα έσπασαν στον Ρέμο: Η σφιχτή αγκαλιά και τα τραγούδια του «Σάρας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διασκέδασαν μαζί στην Αθήνα σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Reader symbol
Newsroom
ομπρανοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους | gazzetta.gr
  • Α-
  • Α+

Μετά το επεισοδιακό «διπλό» της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens με 85-83, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, γνωστός για τις ελληνικές του συνήθειες, επέλεξε να διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Σύμφωνα με τo δημοσίευμα που μετέφερε το gazzetta, ο Σάρας είχε μαζί του την καλύτερη παρέα, καθώς μαζί του επέλεξε να διασκεδάσει και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, ενώ είχε παρευρεθεί και στα Gazzetta Awards, στα οποία και βραβεύτηκε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ