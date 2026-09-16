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Ομπράντοβιτς: «Με τον Μπαρτζώκα έχω αυτή τη σχέση, να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους»

Δείτε τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην κάμερα της NOVA αναφορικά με τη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το παράδειγμα που πρέπει να δίνουν οι προπονητές.

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Μπαρτζώκας και Ομπράντοβιτς
Μπαρτζώκας και Ομπράντοβιτς | Eurokinissi
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού στη Media Day της ομάδας και θέλησε να δώσει τέλος στην τοξικότητα που επικρατεί μεταξύ των οπαδών στα γήπεδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε συνέντευξη που παραχώρησε στη NOVA, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας και σεβασμού.

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