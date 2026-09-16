Ομπράντοβιτς: «Με τον Μπαρτζώκα έχω αυτή τη σχέση, να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού στη Media Day της ομάδας και θέλησε να δώσει τέλος στην τοξικότητα που επικρατεί μεταξύ των οπαδών στα γήπεδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε συνέντευξη που παραχώρησε στη NOVA, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας και σεβασμού.

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