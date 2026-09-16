Ομπράντοβιτς: «Με τον Μπαρτζώκα έχω αυτή τη σχέση, να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού στη Media Day της ομάδας και θέλησε να δώσει τέλος στην τοξικότητα που επικρατεί μεταξύ των οπαδών στα γήπεδα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε συνέντευξη που παραχώρησε στη NOVA, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας και σεβασμού.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Βόμβα» στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Η απόφαση που τα αλλάζει όλα και το μέλλον του Rouk Zouk
- Χριστίνα Παππά: Είχε πάει στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης - «Με επανέφεραν με απινιδωτή»
- «Ο Μαζωνάκης μου έδωσε ένα μάθημα στο φευγιό του»: Το ιδιαίτερο «αντίο» του Γιάννη Χαρούλη
- Θάνατος Μαζωνάκη: Με απεργία πείνας απειλεί ο γιατρός για την προφυλάκιση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.