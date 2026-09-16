Θάνατος Μαζωνάκη: Με απεργία πείνας απειλεί ο γιατρός για την προφυλάκιση

Ο γιατρός, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρεται να απειλεί τώρα να «κατέβει» σε απεργία πείνας, επειδή δεν συμφωνεί με την απόφαηση της εισαγγελίας για προφυλάκιση τους ίδιου και της συζύγου - συναδέλφου του.

Όπως μεταφέρει το MEGA, ο συγκεκριμένος είπε τα παραπάνω στον ανακριτή, ο οποίο φυσικά δεν συγκινήθηκε με το διάβημά του, καθώς τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τις απολογίες, φέρεται να καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών.

Θάνατος Μαζωνάκη - Τα στοιχεία «καταδίκη»

Σε ξεχωριστό σκέλος των απολογιών, ο σύζυγος της γιατρού και ιδιοκτήτης του ιατρείου μίλησε για τις κινήσεις του την ημέρα του μοιραίου. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αποχώρησε από το εστιατόριο στις 14:43 επειδή δέχθηκε επείγουσα κλήση από το ιατρείο, αλλά προκειμένου να συνεχίσει τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους πελάτες του.

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Ακόμα, ισχυρίστηκε ότι στις 16:00 είχε προγραμματισμένη ιατρική συνάντηση με δικό του ασθενή στον χώρο του ιατρείου, στον οποίο μάλιστα συνταγογράφησε παραπεμπτικό για εξέταση στις 16:06, θέλοντας να αποδείξει ότι δεν βρισκόταν στον θάλαμο του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της κατάρρευσης.

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή κάποια ουσία πριν από τη θεραπεία, η οποία προκάλεσε οξεία επιπλοκή στον οργανισμό του.

Επιπλέον, καταθέσεις εργαζομένων και η έρευνα της Αστυνομίας αποδείκνυουν ότι οι δύο γιατροί, αντί να ειδοποιήσουν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, επιχείρησαν να επαναφέρουν μόνοι τους τον ασθενή, καθάρισαν τον χώρο της κλινικής και προσπάθησαν να διαγράψουν κρίσιμα στοιχεία.

Καθοριστικά αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο παραλήπτης των φωτογραφιών και του βίντεο που ελήφθησαν στις 14:43 και 14:45, καθώς και τυχόν συνομιλίες για τη διαχείριση του περιστατικού.