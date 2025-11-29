Μενού

Ομπράντοβιτς: Ο λόγος που αναβλήθηκε η συνάντηση με την Παρτίζαν

Παράταση παίρνει το σίριαλ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν. Αυτός είναι ο λόγος αναβολής της συνάντησης.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Η σημερινή ημέρα (29/11) αναμενόταν να αποτελέσει ορόσημο για την Παρτίζαν, καθώς είχε προγραμματιστεί νέος κύκλος επαφών σήμερα στις 12 μ.μ.ώρα Ελλάδας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο Σέρβος προπονητής και η οποία δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση.

Ωστόσο, το σίριαλ ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζεται αδιάκοπα και φαίνεται πως δεν θα έχει σύντομα τέλος, καθώς η πολυαναμενόμενη συνάντηση αναβλήθηκε και μετατέθηκε για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

