Ομπράντοβιτς: Ο λόγος που αναβλήθηκε η συνάντηση με την Παρτίζαν

Η σημερινή ημέρα (29/11) αναμενόταν να αποτελέσει ορόσημο για την Παρτίζαν, καθώς είχε προγραμματιστεί νέος κύκλος επαφών σήμερα στις 12 μ.μ.ώρα Ελλάδας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο Σέρβος προπονητής και η οποία δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση.
Ωστόσο, το σίριαλ ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζεται αδιάκοπα και φαίνεται πως δεν θα έχει σύντομα τέλος, καθώς η πολυαναμενόμενη συνάντηση αναβλήθηκε και μετατέθηκε για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.
