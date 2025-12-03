Ομπράντοβιτς: Οι αποκαλύψεις του για τα οικονομικά της Παρτίζαν

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτησή του από την Παρτίζαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Zonu Press». Εκεί μίλησε για όλο το παρασκήνιο και φωτογράφισε πως ο υπεύθυνος για την κατάσταση είναι ο πρόεδρος της ομάδας, Όστογια Μιχαΐλοβιτς.

Μάλιστα, έκανε και λόγο για τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούσαν τον σύλλογο απασφαλίζοντας με... καυτές λεπτομέρειες.

