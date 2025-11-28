Μενού

Ομπράντοβιτς: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση, αναμονή για την απόφαση

Η συνάντηση της διοίκησης της Παρτίζαν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ολοκληρώθηκε. Τι αποφασίστηκε σύμφωνα με σερβικά μέσα.

Reader symbol
Newsroom
Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει εξελιχθεί σε σίριαλ, με την Παρτίζαν να ψάχνει τρόπο να τον μεταπείσει και να παραμείνει στον πάγκο της. Ο Ομπράντοβιτς κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τη διοίκηση της ομάδας, σε μία συνάντηση που κράτησε περισσότερο από δύο ώρες.

Όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ, δε θα ανακοινωθεί τίποτα επίσημα σήμερα, κάτι που αναμένεται να συμβεί το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Σέρβων, ο Ομπράντοβιτς δεν πείστηκε από τη διοίκηση της Παρτίζαν και αναμένεται να μπει οριστικό τέλος στη συνεργασία τους, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ