Ομπράντοβιτς: Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών με την Παρτίζαν

Η Παρτίζαν διέρχεται την μεγαλύτερη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της έπειτα από την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Από την ώρα που επέστρεψε στο Βελιγράδι ο «Ζοτς», όπου έγινε δεκτός από τους φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» φαίνεται πως υπάρχει πολύ παρασκήνιο, το οποίο υποκινείται από τη διοίκηση του Οστόγια Μιχαίλοβιτς, ο οποίος αποτελεί «κόκκινο πανί» για τον πολυνίκη τεχνικό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr