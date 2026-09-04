Ομπράντοβιτς: Πέρασαν 5.207 ημέρες και όμως δεν άλλαξε τίποτα

Ήταν 2 Ιουνίου 2012 και ο 5ος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κοουτσάρισε για τελευταία φορά τους «πράσινους».
Φέτος το καλοκαίρι έμελλε να ολοκληρωθεί η μεγάλη επιστροφή του Σέρβου προπονητή των τίτλων στον πάγκο των «πρασίνων». Πέρασαν 14 χρόνια από τότε. Για την ακρίβεια 14 χρόνια, 3 μήνες και 2 ημέρες από εκείνη τη βραδιά ή αν προτιμάτε 5.207 ημέρες!
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