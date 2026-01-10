«Όπως καταλαβαίνω, μου έχουν μείνει λίγες μέρες ζωής»: Το μήνυμα του 33χρονου πρώην ποδοσφαιριστή της Τσέλσι που συγκλονίζει

Μια ιδιαίτερα στενάχωρη είδηση κάνει τον γύρο του ποδοσφαιρικού κόσμου στην Αγγλία τις τελευταίες ώρες, με τον πρώην ποδοσφαιριστή των ακαδημιών της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, να αποκαλύπτει πως του απομένουν μόνο λίγες ημέρες ζωής! Ο 33χρονος Βέλγος, μέσα από ανάρτησή του στα social media, γνωστοποίησε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δίνει μάχη με μια ανίατη ασθένεια, η οποία πλέον έχει φτάσει στο τελευταίο σταδιο.

Στο συγκλονιστικό μήνυμά του, ο Μουσόντα ανέφερε πως, παρότι αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος του τελειώνει, νιώθει ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του και τις αναμνήσεις που θα κρατήσει για πάντα. Τόνισε πως δεν πρόκειται να τα παρατήσει μέχρι την τελευταία του ανάσα, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα δύναμης σε όσους βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση.

