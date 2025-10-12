«Όπως με την Ελλάδα το 2004»: Χαμός, ακόμα και με πυροβολισμούς στην Αλβανία με το 1-0 επί της Σερβίας

Τις τελευταίες μέρες, η Αλβανία ζούσε για το παιχνίδι με την Σερβία για αγωνιστικούς και όχι μόνο λόγους... Βλέπετε μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν πλούσιο παρελθόν έντασης, τόσο για αθλητικούς, όσο και για πολιτικούς λόγους.
Έτσι, στην γειτονική χώρα είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για την χθεσινή τους νίκη, καθώς εκτός από το ηθικό κομμάτι, έγιναν φαβορί για την πρόκριση στο Μουντιάλ του καλοκαιριού που θα γίνει στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.
