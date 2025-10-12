Μενού

«Όπως με την Ελλάδα το 2004»: Χαμός, ακόμα και με πυροβολισμούς στην Αλβανία με το 1-0 επί της Σερβίας

Οι πανηγυρισμοί στην Αλβανία για τη νίκη επί της Σερβίας, παρομοιάστηκαν με εκείνους του 2004 για τη νίκη επί της Ελλάδας.

Reader symbol
Newsroom
albania
Πυροβολισμοί στην Αλβανία | Χ
  • Α-
  • Α+

Τις τελευταίες μέρες, η Αλβανία ζούσε για το παιχνίδι με την Σερβία για αγωνιστικούς και όχι μόνο λόγους... Βλέπετε μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν πλούσιο παρελθόν έντασης, τόσο για αθλητικούς, όσο και για πολιτικούς λόγους.

Έτσι, στην γειτονική χώρα είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για την χθεσινή τους νίκη, καθώς εκτός από το ηθικό κομμάτι, έγιναν φαβορί για την πρόκριση στο Μουντιάλ του καλοκαιριού που θα γίνει στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ