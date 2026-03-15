Οργή Μπαρτζώκα: «Κάθε χρόνο γίνονται τα ίδια σε αυτό το γήπεδο! Στον Πανιώνιο έχω αφήσει μισθούς και αυτό είναι το "ευχαριστώ"»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο για το επεισόδιο του Εβάν Φουρνιέ αλλά και για τα συνθήματα κατά του ίδιου από τους οπαδούς της ομάδας, με τον ίδιο να αναφέρει σε έντονο ύφος:

«Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα, έχουμε Τρίτη - Πέμπτη παιχνίδια , είμαστε 4 νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι. Το κίνητρο είναι πάντα σημαντικό, έπρεπε να βάλουμε τον Βεζένκοφ, τον Μόρις και τον Γουόκαπ που δεν είχαν κάνει καμία ομαδική προπόνηση, για να πάρουν χρόνο σήμερα εδώ. Ότι κερδίσαμε είναι σημαντικό.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr