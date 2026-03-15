Στιγμή μεγάλη έντασης στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης Πανιώνιος - Ολυμπιακός με τον Εβάν Φουρνιέ να ανοίγει διάλογο με οπαδό των γηπεδούχων που του μιλούσε και εν τέλει να αποβάλλονται και οι δύο από το γήπεδο.

Στο 14ο λεπτό του αγώνα, ο Γάλλος σταρ εκνευρίστηκε ιδιαίτερα με κάτι που άκουσε που καθόταν ακριβώς δίπλα στο παρκέ και κινήθηκε προς το μέρος του με τους συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.

Αφού τα πνεύματα ηρέμησαν ο Φουρνιέ αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ, ενώ με εντολή των διαιτητών απομακρύνθηκε από το γήπεδο και ο φίλαθλος του Πανιωνίου.