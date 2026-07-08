Οργή στην Αίγυπτο για την διαιτησία στο ματς με την Αργεντινή: Επίσημη καταγγελία στην FIFA

Η Αίγυπτος κατήγγειλε επίσημα τον διαιτητή του αγώνα με την Αργεντινή, για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, Φρανσουά Λετεσιέ ζητώντας τον αποκλεισμό του.

Σύμφωνα με το BBC sport, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας διαμαρτύρεται για το ακυρωθέν γκολ του Ζίκο και ενώ το σκορ ήταν 1-0 καθώς και για το ότι υπήρχε παράβαση υπέρ της Αιγύπτου στην περιοχή της Αργεντινής, πριν σημειωθεί το 3-2.

Σε ανακοίνωσή της, η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (EFA) ανέφερε:

«Ο Χάνι Αμπού Ριντά, πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, υπέβαλε καταγγελία στη FIFA, ζητώντας τη διερεύνηση της στάσης του Γάλλου διαιτητή Φρανσουά Λετεξιέ, μετά τα σοβαρά διαιτητικά λάθη της διαιτητικής ομάδας και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εφαρμόστηκαν, γεγονότα που οδήγησαν την ομάδα της Αιγύπτου στην ήττα και στον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η EFA ζήτησε τη διερεύνηση της ομάδας διαιτητών και των διαιτητών VAR, κάνοντας λόγο για «κατάφωρα λάθη» και για «εμμονή στην άρνηση εξέτασης ορισμένων πλάνων».

Παράλληλα, «απαίτησε τον αποκλεισμό του διαιτητή και ολόκληρης της διαιτητικής ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη διερεύνηση των λαθών αυτών» και κατήγγειλε «διάπραξη διακρίσεων εις βάρος της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου».