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Οριστικά στα «πράσινα» ο Στέφαν ντε Φράι: Κλείδωσε το deal με τον Παναθηναϊκό

Ο Στέφαν ντε Φράι γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού! Συμφωνία 1+1 ετών για τον Ολλανδό στόπερ, που έρχεται με εισήγηση του Νίστρουπ.

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Στέφαν Ντε Φράι
Στέφαν Ντε Φράι | Shutterstock
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Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα γίνεται ο Στέφαν ντε Φράι. Οι «πράσινοι» έδωσαν τα χέρια σε όλα με τον 34χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του στα σχετικά συμβόλαια την προσεχή Δευτέρα στην Ολλανδία.

Ο έμπειρος άσος έρχεται για να ηγηθεί των μετόπισθεν του Παναθηναϊκού, με συμβόλαιο 1+1 έτους και ετήσιες απολαβές στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.

 

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