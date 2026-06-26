Οριστικά στα «πράσινα» ο Στέφαν ντε Φράι: Κλείδωσε το deal με τον Παναθηναϊκό

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα γίνεται ο Στέφαν ντε Φράι. Οι «πράσινοι» έδωσαν τα χέρια σε όλα με τον 34χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του στα σχετικά συμβόλαια την προσεχή Δευτέρα στην Ολλανδία.

Ο έμπειρος άσος έρχεται για να ηγηθεί των μετόπισθεν του Παναθηναϊκού, με συμβόλαιο 1+1 έτους και ετήσιες απολαβές στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.