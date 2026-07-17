Ορτέγκα - Ολυμπιακός: Προχωρά για τον Γερμανό γκολκίπερ

Την ώρα που ο προπονητής της Χαλ δείχνει μέσω των δηλώσεών του ότι είναι σίγουρος για την απόκτηση του Τζολάκη ο Ολυμπιακός προχωρά για να κλείσει τον Γερμανό έμπειρο γκολκίπερ.
Ο λόγος για τον Στέφαν Ορτέγκα με θητεία και τίτλους στη Σίτι αλλά και πέρασμα από τη Φόρεστ.
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