«Όταν είσαι στην κορυφή, χτυπάνε το σώμα σου»: Ξέσπασμα για το bodyshaming στην 19χρονη πρωταθλήτρια Μανίλα Εσπόζιτο

Η Μανίλα Εσπόζιτο είναι μόλις 19 ετών και έχει ήδη κατακτήσει δύο ολυμπιακά μετάλλια στην ενόργανη γυμναστική. Κι όμως, αντί να αποθεώνεται για τα αδιανόητα επιτεύγματά της, η νεαρή αθλήτρια έπεσε θύμα σκληρού και εντελώς άδικου bodyshaming. Όλα ξεκίνησαν με αφορμή τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, μια διοργάνωση όπου, μάλιστα, κυριάρχησε ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Da ex ginnasta — ma soprattutto da persona che ha condiviso la palestra e gli allenamenti con Manila Esposito — non potevo stare in silenzio davanti a certi commenti. pic.twitter.com/5jkgueoxZl — Giulia Bencini (@_giuliabencini_) August 11, 2026

Η αφορμή για αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση δόθηκε όταν η ιταλική ομοσπονδία δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από την προπόνησή της στη δοκό ισορροπίας. Κάτω από την ανάρτηση, αρκετοί χρήστες επέλεξαν να αγνοήσουν το προφανές ταλέντο της και να εστιάσουν επικριτικά στη σωματική της διάπλαση. Τα σχόλια ήταν απαράδεκτα, με κάποιους να γράφουν ειρωνικά ότι «είναι λίγο βαριά», ενώ καταγράφηκε και η απόλυτα τοξική ατάκα: «Αν ζύγιζε 10 κιλά λιγότερα, θα ήταν ακόμα καλύτερη».

Αντί να κατέβει στο επίπεδο των ανώνυμων επικριτών της, η 19χρονη Ιταλίδα επέλεξε τον δρόμο της αξιοπρέπειας. Δεν απάντησε άμεσα με κάποια δήλωση, αλλά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσίευσε βίντεο άλλων χρηστών που καταδίκαζαν το περιστατικό και στηλίτευαν τη συμπεριφορά όσων σχολίαζαν αρνητικά το σώμα της. Σε αυτά τα stories, η Εσπόζιτο πρόσθεσε απλώς εικονίδια με καρδιές, εκφράζοντας σιωπηλά αλλά ξεκάθαρα την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσους την υπερασπίστηκαν.

Στο πλευρό της στάθηκε δυναμικά η πρώην Ιταλίδα πρωταθλήτρια της ενόργανης, Τζούλια Μπεντσίνι, η οποία ξέσπασε μέσω της πλατφόρμας «X». Υπερασπιζόμενη το θύμα αυτής της επίθεσης, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ως πρώην αθλήτρια, αλλά πάνω απ' όλα ως άνθρωπος που μοιράστηκε το γυμναστήριο και τις προπονήσεις με τη Μανίλα Εσπόζιτο, δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή απέναντι σε ορισμένα σχόλια».

Στο βίντεό της, η Μπεντσίνι εξήγησε την πραγματική, πικρή αλήθεια πίσω από τις επιθέσεις που δέχθηκε η 19χρονη Ολυμπιονίκης:

«Δυστυχώς, όταν μια αθλήτρια βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου και δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να την κουνήσει από εκεί, υπάρχει μόνο ένα πράγμα για το οποίο μπορείς να τής ασκήσεις κριτική, και αυτό είναι το σώμα της».

Manila Esposito (2006) and Giulia Perotti (2009) 🇮🇹 BB at the 2026 European Championships in Team Finals



Videos: BBC Sport pic.twitter.com/IB9ugdfrKD — KawaiiChan68 (@KawaiiChan9087) August 16, 2026

Κλείνοντας, η Μπεντσίνι φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπογράμμισε ότι στη σύγχρονη ενόργανη γυμναστική απαιτούνται πλέον σώματα με τεράστια δύναμη και αυξημένη μυϊκή μάζα, προκειμένου να εκτελεστούν ασκήσεις ακραίου βαθμού δυσκολίας. Όπως εξήγησε, η εποχή που οι αθλήτριες έπρεπε να λιμοκτονούν για να διατηρηθούν σε συγκεκριμένα -εξωπραγματικά- κιλά, ανήκει οριστικά στο παρελθόν.