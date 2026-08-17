Σίγουρα όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή σε μια τέτοια κατάσταση. Η φράση «έφαγα χυλόπιτα» έχει ειπωθεί από αμέτρητους ανθρώπους και θα συνεχίσει να λέγεται από αμέτρητους άλλους στο πέρασμα των χρόνων. Πώς προέκυψε αυτή η φράση όμως και γιατί καθιερώθηκε να συμβολίζει την ερωτική απογοήτευση;

Το πονηρό γιατροσόφι

Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, στην Ελλάδα των αρχών του 19ου αιώνα. Εκείνη την εποχή, η ιατρική επιστήμη βρισκόταν σε νηπιακό στάδιο και η ύπαιθρος, όπως και η Αθήνα της εποχής, ήταν γεμάτη από πρακτικούς γιατρούς, κομπογιαννίτες και «θεραπευτές» που υπόσχονταν θαύματα για κάθε πιθανή ασθένεια.

Μία από τις πιο δύσκολες «ασθένειες» της εποχής ήταν η ερωτική μελαγχολία, ο βαρύς καημός της απόρριψης που έκανε τους νέους να μαραζώνουν. Ένας από αυτούς τους επιτήδειους (σύμφωνα με τη λαογραφία, επρόκειτο για κάποιον ιερωμένο ή πρακτικό γιατρό), ισχυρίστηκε ότι είχε βρει το απόλυτο αντίδοτο για τον πόνο της αγάπης.

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Ένας χυλός με βότανα και μπαχαρικά

Το πολυδιαφημισμένο φάρμακό του δεν ήταν κάποιο μαγικό φίλτρο, αλλά ένας παχύρρευστος χυλός από σιτάρι, νερό και διάφορα καταπραϋντικά βότανα της ελληνικής γης. Έπαιρνε αυτό το μείγμα και το έψηνε στον φούρνο σαν πίτα. Το αποτέλεσμα ήταν η περίφημη «χυλό-πιτα», την οποία πουλούσε ακριβά στους απελπισμένους ερωτευμένους, τάζοντάς τους πως, τρώγοντάς τη, θα ξεχνούσαν αμέσως το αντικείμενο του πόθου τους. Ο παθών έπρεπε να καταναλώσει το γιατροσόφι για τρεις ημέρες...με άδειο στομάχι!

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Φυσικά, η θεραπεία ήταν μια καλοστημένη απάτη. Οι ερωτευμένοι πλήρωναν, έτρωγαν τον άνοστο χυλό, αλλά η απόρριψη και ο καημός παρέμεναν ακριβώς εκεί που ήταν. Όταν η κομπίνα άρχισε να γίνεται γνωστή στις γειτονιές, ο λαός, με το αλάνθαστο και σκληρό χιούμορ του, άρχισε να κοροϊδεύει τους αφελείς νέους. Όταν έβλεπαν κάποιον να υποφέρει από έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση, έλεγαν ειρωνικά: «Αυτός έφαγε τη χυλόπιτα».

Η απάτη του κομπογιαννίτη μπορεί να ξεχάστηκε, όμως η φράση ρίζωσε βαθιά στο ελληνικό λεξιλόγιο.