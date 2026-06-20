Όταν ο παππούς «Τσιτσιπάς» έπαιζε στο Μουντιάλ: Η πορεία και το χρυσό στους Ολυμπιακούς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να διαγράφει μία λιγότερο από κολακευτική πορεία στο διεθνές τένις αυτή την περίοδο, «λερώνοντας» σε έναν βαθμό την παρακαταθήκη του ως ο πιο επιτυχημένος Έλληνας τενίστας μέχρι σήμερα.

Πέρα από τα «παραστρατήματα» του Στέφανου, φαίνεται πως την έφεση για τον αθλητισμό την είχε στο «DNA» του, ήδη από τον παππού του, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής που είχε φτάσει μάλιστα μέχρι το Μουντιάλ.

Παππούς «Τσιτσιπάς» - Οι κατακτήσεις στους Ολυμπιακούς και στο Μουντιάλ

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για τον Σεργκέι Σαλνίκοφ, παππού του Τσιτσιπά από τη μεριά της μητέρας του, ο οποίος έπαιζε για την ΕΣΣΔ, την περίοδο που ήταν «υπερδύναμη» στο ποδόσφαιρο.

Στις κατακτήσεις του με τους Σοβιετικούς συγκαταλέγεται και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Μελβούρνης το 1956, ενώ είχε συμμετάσχει με την 11άδα στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958, όταν βέβαια κάθε άλλη παρουσία είχε επισκιάσει το 17χρονο τότε «φαινόμενο», ο Πελέ.