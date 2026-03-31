Ουγγαρία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στην Βουδαπέστη απόψε (31/03) την Ουγγαρία στο Puskas Arena, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας μετά την ήττα της στο «Καραϊσκάκης» με 1-0 από την Παραγουάη, το βράδυ της Παρασκευής (27/03) με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.

Thν αποστολή δεν ακολούθησε ο Ντίνος Μαυροπάνος λόγω τραυματισμού αλλά και ο Σωτήρης Κοντούρης που ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει να δει σημάδια βελτίωσης σε σχέση με το ματς απέναντι στην Παραγουάη, μία ομάδα που θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να σκοράρει στο γήπεδό της, παρά τις προσπάθειες του φορμαρισμένου Δουβίκα και τις ατομικές ενέργειες του Καρέτσα.