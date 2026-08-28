Ουκρανία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε (28/08) την Ουκρανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 με τζάμπολ στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε τα δύο φιλικά παιχνίδια πριν τα παράθυρα του Αυγούστου, με ισάριθμες νίκες και ταξιδεύει στη Ρίγα έχοντας αποκλειστικό στόχο τη νίκη.

Η Ελλάδα έχει μπει στον όμιλό της με ρεκόρ 3-3 και θα χρειαστεί μεγάλες νίκες, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (31/08, 19:00) απέναντι στην Ισπανία στο «Telekom Center Athens».

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει θα έχει στην διάθεσή του στην δωδεκάδα τους: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.