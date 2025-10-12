Padel με αγάπη για την «ΑΡΓΩ»: Το ξεχωριστό charity event

Η Ευγενία Τερζάκη, με τη συνεργασία και στήριξη του αθλητή Χρήστου Αντωνόπουλου, διοργανώνει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Olympico Padel Club στο Ελληνικό ένα ξεχωριστό charity padel event, με σκοπό τη στήριξη του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».

Από τις 18:00 έως τις 21:00, ο αθλητισμός συναντά τη διασκέδαση και την κοινωνική προσφορά, σε μια εκδήλωση όπου οι κορυφαίοι Έλληνες παίκτες του padel θα βρεθούν στο γήπεδο για να προσφέρουν θέαμα και να στηρίξουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό. Μεταξύ αυτών, οι: Ελπίδα Μαλάμου, Λευτέρης Θεοδώρου, Πάρις Γεμουχίδης, Ιάσωνας Κωσταρίδης, Δημήτρης Χαλαβαζής και Χρήστος Αντωνόπουλος.

Πέρα από τον αγωνιστικό χαρακτήρα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανή μουσική, γεύσεις και ποτά, διαγωνισμούς με δώρα, καθώς και πολλές ακόμη εκπλήξεις, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής. Η είσοδος ανέρχεται στα 5€, με όλα τα έσοδα να διατίθενται αποκλειστικά για τη στήριξη του έργου της «ΑΡΓΩ».

Το Σωματείο «Η ΑΡΓΩ», αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, επικεντρώνοντας το έργο του στην εκπαίδευση και υποστήριξη νέων με Νοητική Υστέρηση, προσφέροντάς τους ευκαιρίες ανάπτυξης και ένταξης στην κοινωνία.

Με την πρωτοβουλία της Ευγενίας Τερζάκη και την ενεργή συμβολή του Χρήστου Αντωνόπουλου, το Olympico Padel Club μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης ανθρώπων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν ανώτερο σκοπό: τη στήριξη της «ΑΡΓΩ».

Padel

Olympico Padel Club – Ελληνικό

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Ώρα: 18:00 – 21:00

Είσοδος: 5€