ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα!»

Έξαλλοι είναι στον Άρη με τις διαιτητικές αποφάσεις και με ανάρτησή της ΠΑΕ στο Instagram απευθύνονται στον Στεφάν Λανουά.

Το γήπεδο του Άρη | Eurokinissi
Ο Άρης διαμαρτύρεται για δύο φάσεις.

Γι’ απευθείας κόκκινη κάρτα του Ιβανούσετς στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα αλλά και για το πέναλτι που έδωσε ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς έπειτα από «υπόδειξη του Ιταλού VARista Αλεσάντρο ΝτιΠάολο.

