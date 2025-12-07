ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα!»

Ο Άρης διαμαρτύρεται για δύο φάσεις.

Γι’ απευθείας κόκκινη κάρτα του Ιβανούσετς στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα αλλά και για το πέναλτι που έδωσε ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς έπειτα από «υπόδειξη του Ιταλού VARista Αλεσάντρο ΝτιΠάολο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr