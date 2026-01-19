Παγέ: Πρώην σύντροφός του τον καταγγέλλει για κακοποιητική συμπεριφορά

Αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες βρίσκεται ο Ντμίτρι Παγιέ! Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Μαρσέιγ και της εθνικής Γαλλίας κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του, Λαρίσα Φεράρι, για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εξωσυζυγικής τους σχέσης την περίοδο 2023-2025, όταν ο Γάλλος αγωνιζόταν στη Βάσκο Ντα Γκάμα.
Η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη στη Βραζιλία, με την Φεράρι μεταξύ άλλων να κάνει λόγο για «προσβλητικές και εξευτελιστικές πράξεις και λόγια, όπως ταπείνωση, χειραγώγηση και χλευασμό» στην καταγγελία της προς τον Παγιέ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Γιατί η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις μου προκάλεσε τόση αμηχανία
- Πυρά Μαρινάκη σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτά ακούγονται από γιατρό»
- Οι πιθανότητες να διέφυγε στη Γερμανία η Λόρα: Τι είπαν στην ασφάλεια Πάτρας οι γονείς της
- Η Χίος αποκτά ρομπότ «ντελιβεράδες»: Το πρωτοποριακό project του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.