Παγέ: Πρώην σύντροφός του τον καταγγέλλει για κακοποιητική συμπεριφορά

Πρώην σύντροφος του Ντμίτρι Παγιέ τον κατήγγειλε για για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης του, την οποία περιέγραψε ως ψυχολογικό μαρτύριο.

Ντμίτρι Παγιέ
Ο ποδοσφαιριστής Ντμίτρι Παγιέ | Shutterstock
Αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες βρίσκεται ο Ντμίτρι Παγιέ! Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Μαρσέιγ και της εθνικής Γαλλίας κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του, Λαρίσα Φεράρι, για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εξωσυζυγικής τους σχέσης την περίοδο 2023-2025, όταν ο Γάλλος αγωνιζόταν στη Βάσκο Ντα Γκάμα.

Η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη στη Βραζιλία, με την Φεράρι μεταξύ άλλων να κάνει λόγο για «προσβλητικές και εξευτελιστικές πράξεις και λόγια, όπως ταπείνωση, χειραγώγηση και χλευασμό» στην καταγγελία της προς τον Παγιέ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

