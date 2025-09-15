Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Με την πρώτη και τα 5.90 ο Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε χωρίς προβλήματα και τα 5.90 μέτρα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του με επιτυχημένο άλμα στα 5.75 μ., στη συνέχεια επέλεξε να παραλείψει το ύψος των 5.85 μ. και πέρασε απευθείας στα 5.90 μ., τα οποία πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, εξασφαλίζοντας έτσι άνετη πρόκριση στον τελικό.

Η προσπάθειά του αποτελεί ισχυρή ένδειξη για καλή παρουσία στον μεγάλο αγώνα που ακολουθεί.

Tο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή