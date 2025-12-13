Παγώνης: Συνάντησε και φωτογραφήθηκε με τον Τζόκοβιτς

Off season για τα δρώμενα του παγκόσμιου τένις. Ένα μήνα πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων οι τενίστες βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει και για τον Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος είναι στην Ελλάδα όπου πραγματοποιεί το session των προπονήσεών του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

