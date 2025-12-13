Μενού

Παγώνης: Συνάντησε και φωτογραφήθηκε με τον Τζόκοβιτς

Ο Ραφαήλ Παγώνης συνάντησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο club της αθηναϊκής ριβιέρας, γνωστοποιώντας το μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο άσσος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Off season για τα δρώμενα του παγκόσμιου τένις. Ένα μήνα πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων οι τενίστες βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει και για τον Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος είναι στην Ελλάδα όπου πραγματοποιεί το session των προπονήσεών του.

