«Πάγωσαν» στους Ολυμπιακούς Αγώνες με ατύχημα σκιερ: Η live αντίδραση του Έλληνα εκφωνητή

Σε ζωντανή μετάδοση παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το σοκαριστικό ατύχημα σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η 41χρονη αθλήτρια ξεκινά να κατεβαίνει την ολυμπιακή πίστα και λίγο πριν τον τερματισμό χάνει τον έλεγχο και πέφτει.
Ο Έλληνας εκφωνητής της ΕΡΤ, επίσης σοκαρισμένος, αυθόρμητα εξέφρασε την ανησυχία του oncamera. Προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί κάποιος τερματισμός αλλά η σκιερ δεν κατάφερε να τερματίσει.
Ωστόσο, οι θεατές τη χειροκρότησαν μετά το άτυχο συμβάν, σε ένα κλίμα συμπαράστασης.
