«Πάγωσαν» στους Ολυμπιακούς Αγώνες με ατύχημα σκιερ: Η live αντίδραση του Έλληνα εκφωνητή

Σκιερ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, χάνει τον έλεγχο και πέφτει, on camera. Η αντίδραση του Έλληνα εκφωνητή.

χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες
Ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες | ERT@Glomex
Σε ζωντανή μετάδοση  παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το σοκαριστικό ατύχημα σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η 41χρονη αθλήτρια ξεκινά να κατεβαίνει την ολυμπιακή πίστα και λίγο πριν τον τερματισμό χάνει τον έλεγχο και πέφτει. 

 

Ο Έλληνας εκφωνητής της ΕΡΤ, επίσης σοκαρισμένος, αυθόρμητα εξέφρασε την ανησυχία του oncamera. Προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί κάποιος τερματισμός αλλά η σκιερ δεν κατάφερε να τερματίσει. 

Ωστόσο, οι θεατές τη χειροκρότησαν μετά το άτυχο συμβάν, σε ένα κλίμα συμπαράστασης. 

