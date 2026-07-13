Πάλλας και Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet: «Γιατί ο Όσμαν δεν ήθελε Τουρκία και Φενέρ, ο διάλογος του Ζοτς με τον παίκτη»

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ σημειώθηκε στις 11 Ιούλη, με τον ΠΑΟΚ να ρίχνει τη βόμβα κάνοντας δικό του τον Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Γιάννης Πάλλας και Hoopfellas μίλησαν στο Gazz Floor By Novibet για την κίνηση που τάραξε τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ και εξήγησαν για ποιο λόγο ο Τούρκος φόργουορντ, επέλεξε τον ΠΑΟΚ αντί της Φενέρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

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