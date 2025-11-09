Παναγιώτης Καραΐσκος: Η κατάθεση ψυχής του στο Gazzetta - Tι καθόσουν και έπινες;

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο μεγάλος νικητής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας κάνοντας χρόνο 2ώρ.20:10 στα 37 του χρόνια, κάνοντας μία μοναχική διαδρομή από το 15ο χλμ. και μετά.

Ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος είχε μιλήσει στο Gazzetta στις 16 Μαρτίου του 2024 και είχε κάνει κατάθεση ψυχής μιλώντας για τον εθισμό του στα ναρκωτικά, την απεξάρτηση και την πρώτη φορά που έτρεξε στον Μαραθώνιο για να φτάσουμε στο σήμερα.

