Παναιτωλικός - ΑΕΛ 3-0: Επιστροφή στις νίκες με «τριάρα»

Παναιτωλικός - ΑΕΛ 3-0: Έπειτα από δύο αρνητικά (μία ήττα, μία ισοπαλία) αποτελέσματα, ο Παναιτωλικός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας στο Αγρίνιο της ΑΕΛ στo παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στη Super League.
Ο Μπένι Ενκολολό άνοιξε το σκορ στο 30' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στο 67' ο Χάρης Μαυρίας έκανε το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 79' και πάλι με πέναλτι ο Κόστα Άλεξιτς. Πλέον ο Παναιτωλικός σκαρφάλωσε στην 9η θέση με 11 βαθμούς ενώ η ομάδα της Λάρισας συνεχίζει 11η με 7 βαθμούς.
