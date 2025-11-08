Μενού

Παναιτωλικός - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Παναιτωλικός εναντίον ΑΕΛ σήμερα (08/11) για την 10η αγωνιστική της Superleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΑΕΚ - Παναιτωλικός
Φάση από το ματς ΑΕΚ - Παναιτωλικός | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Παναιτωλικός υποδέχεται σήμερα (08/11) την ΑΕΛ για την 10η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Αγρινίου προέρχεται από ήττα 1-0 από την ΑΕΚ και βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς.

Έναν βαθμό λιγότερο έχει η ΑΕΛ, που την περασμένη αγωνιστική έχασε με 2-0 στη Λάρισα από τον Λεβαδειακό.

Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)
ΟΜ. ΒΑΘΜ. (ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ.)

  1. ΠΑΟΚ 23 (19-5)
  2. Ολυμπιακός 22 (20-6)
  3. ΑΕΚ 19 (10-7)
  4. Βόλος 15 (21-10)
  5. Λεβαδειακός 15 (12-13)
  6.  Άρης 12(9-11)
  7. Κηφισιά 12 (16-15)
  8. Παναθηναϊκός 12 (10-8)
  9. Ατρόμητος 9 (11-11)
  10. Παναιτωλικός 8 (9-16)
  11. ΑΕΛ Novibet 7 (9-15)
  12. Αστέρας AKTOR 6 (12-16)
  13. Πανσερραϊκός 5 (5-20)
  14. ΟΦΗ 3 (9-19)

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
**Aπό τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

  • Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

  • Αρης – Αστέρας Τρίπολης (3μμ)
  • Κηφισιά – Ολυμπιακός (3μμ)
  • Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός (5μμ)
  • ΟΦΗ – ΑΕΚ (5.30μμ)
  • Ατρόμητος – Βόλος (7μμ)
  • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9μμ)


 

