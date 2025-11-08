Παναιτωλικός - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται σήμερα (08/11) την ΑΕΛ για την 10η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Αγρινίου προέρχεται από ήττα 1-0 από την ΑΕΚ και βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς.

Έναν βαθμό λιγότερο έχει η ΑΕΛ, που την περασμένη αγωνιστική έχασε με 2-0 στη Λάρισα από τον Λεβαδειακό.

Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)

ΟΜ. ΒΑΘΜ. (ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ.)

ΠΑΟΚ 23 (19-5) Ολυμπιακός 22 (20-6) ΑΕΚ 19 (10-7) Βόλος 15 (21-10) Λεβαδειακός 15 (12-13) Άρης 12(9-11) Κηφισιά 12 (16-15) Παναθηναϊκός 12 (10-8) Ατρόμητος 9 (11-11) Παναιτωλικός 8 (9-16) ΑΕΛ Novibet 7 (9-15) Αστέρας AKTOR 6 (12-16) Πανσερραϊκός 5 (5-20) ΟΦΗ 3 (9-19)

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

**Aπό τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Αρης – Αστέρας Τρίπολης (3μμ)

Κηφισιά – Ολυμπιακός (3μμ)

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός (5μμ)

ΟΦΗ – ΑΕΚ (5.30μμ)

Ατρόμητος – Βόλος (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9μμ)



