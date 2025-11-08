Παναιτωλικός - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται σήμερα (08/11) την ΑΕΛ για την 10η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Η ομάδα του Αγρινίου προέρχεται από ήττα 1-0 από την ΑΕΚ και βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς.
Έναν βαθμό λιγότερο έχει η ΑΕΛ, που την περασμένη αγωνιστική έχασε με 2-0 στη Λάρισα από τον Λεβαδειακό.
Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)
ΟΜ. ΒΑΘΜ. (ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ.)
- ΠΑΟΚ 23 (19-5)
- Ολυμπιακός 22 (20-6)
- ΑΕΚ 19 (10-7)
- Βόλος 15 (21-10)
- Λεβαδειακός 15 (12-13)
- Άρης 12(9-11)
- Κηφισιά 12 (16-15)
- Παναθηναϊκός 12 (10-8)
- Ατρόμητος 9 (11-11)
- Παναιτωλικός 8 (9-16)
- ΑΕΛ Novibet 7 (9-15)
- Αστέρας AKTOR 6 (12-16)
- Πανσερραϊκός 5 (5-20)
- ΟΦΗ 3 (9-19)
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
**Aπό τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
- Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)
Κυριακή 9 Νοεμβρίου
- Αρης – Αστέρας Τρίπολης (3μμ)
- Κηφισιά – Ολυμπιακός (3μμ)
- Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός (5μμ)
- ΟΦΗ – ΑΕΚ (5.30μμ)
- Ατρόμητος – Βόλος (7μμ)
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9μμ)
