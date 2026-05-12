Παναιτωλικός - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την πλάτη στον τοίχο η ΑΕΛ φιλοξενείται σήμερα από τον Παναιτωλικό για την 8η αγωνιστική των Playouts με μοναδικό στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Η αναμέτρηση Παναιτωλικός - ΑΕΛ αρχίζει στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Τρεις νίκες έχει σημειώσει ο Παναιτωλικός στις φετινές του αναμετρήσεις με την ΑΕΛ Novibet, με την πρώτη να είναι στην έδρα του για την 10η αγωνιστική της κανονικής περιόδου και τις άλλες δύο στη Θεσσαλία για την 20ή αγωνιστική της κανονικής διάρκειας και την 2η των Playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Παναιτωλικός στα τελευταία του δέκα παιχνίδια και στις δύο έδρες με την ΑΕΛ Novibet έχει μόλις μια ήττα, αυτή στις 28 Φεβρουαρίου 2021 με 1-0 στην Λάρισα. Στις υπόλοιπες εννέα αναμετρήσεις υπάρχουν πέντε νίκες της ομάδας του Αγρινίου και τέσσερις ισοπαλίες.

Η ΑΕΛ Novibet μετρά 14 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα και η τελευταία της ήταν στις 31 Ιανουαρίου 2026 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, όπου επικράτησε με 2-0.

Η βαθμολογία των Playouts της Super League

9. Ατρόμητος 40

10. Κηφισιά 37

11. Παναιτωλικός 34

12. Αστέρας Τρ. 29

--------------------------------

13. Πανσερραϊκός 28

14. ΑΕΚ 26