Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Ο Φαμπιάνο... γκρέμισε το τείχος των «10»!

Ο Άρης πέρασε από την έδρα του Παναιτωλικού με 0-1. Εκεί που δεν σκόραραν οι επιθετικοί του έβαλε γκολ ο Φαμπιάνο και ενώ ο Παναιτωλικός είχε μείνει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Χότζα στο 24'.
Η διάταξη του γηπεδούχου Παναιτωλικού απέναντι στον Άρη κινήθηκε σε προσέγγιση 3-4-1-2: Κουτσερένκο ο γκολκίπερ, άμυνα με Μλάντεν, Ουναϊ Γκαρσία και Γκράναθ, κέντρο με Μανρίκε, Μποουχαλάκη, Νικολάου και Μαυρία και Ματσάν πίσω από τους Σμυρλή και Χότζα.
