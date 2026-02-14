Παναιτωλικός - Αστέρας LIVE για την 21η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στη Super League ανοίγει στο Αγρίνιο, εκεί που ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης με τις δύο ομάδες να τις χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί. Παναιτωλικός - Αστέρας LIVE στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Νικητής είναι η ισοπαλία στις αναμετρήσεις του Παναιτωλικού με τον ASTERAS AKTOR στην Τρίπολη. Συνολικά υπάρχουν εννέα ισοπαλίες σε 15 αγώνες και οι οκτώ από αυτές είναι στις εννέα τελευταίες. Την περσινή περίοδο οι ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, ενώ οι προηγούμενες τρεις ήταν χωρίς γκολ.

Η νίκη του ASTERAS AKTOR με 1-0 στις 5 Νοεμβρίου 2023 ήταν η εξαίρεση, με την προηγούμενη φορά που επικράτησε κάποιος από τους δύο να είναι πάλι η ομάδα της Αρκαδίας, στις 6 Μαΐου 2018.

Ο Παναιτωλικός επικράτησε στα τρία από τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια στα οποία υποδέχθηκε την ομάδα της Αρκαδίας και από τότε δεν έχει σημειώσει νίκη, με την τελευταία του να είναι στις 10 Ιανουαρίου 2016 με 2-1.