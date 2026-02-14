Παναιτωλικός - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει στη Λάρισα σήμερα (07/02) τον Παναιτωλικό για την 20η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3.
Η ομάδα του Αγρινίου πέτυχε σπουδαίο διπλό στη Λάρισα την περασμένη αγωνιστική (σ.σ 1-4) και θέλει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.
Οι Αρκάδες επικράτησαν με τη σειρά τους του Βόλου με 2-0 στην Τρίπολη με τους δύο σημερινούς αντιπάλους να βρίσκονται στην 12η (Παναιτωλικός) και 13η θέση (Αστέρας) της βαθμολογίας με 18 και 16 βαθμούς αντίστοιχα.
- Λούτσα: 15χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο - Τραυματίες δύο συνομήλικοί του
- Ο Φλούτσου υπερασπίζεται ξανά το «χρυσό» σάντουιτς των 15 ευρώ: «Μη με πιστεύετε, χ@στηκα»
- Ποια είναι η «Στοά Χόλιγουντ» που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας
- Κατερίνα Βρανά: 5 φορές που μας έδειξε πόσο «όλα τα λεφτά» είναι να αυτοσαρκάζεσαι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.