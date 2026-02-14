Μενού

Παναιτωλικός - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναιτωλικός κόντρα στον Αστέρα Aktor σήμερα (14/02) στo Αγρίνιο για τη 21η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Αστέρας - Παναιτωλικός
Στιγμιότυπο από ματς Αστέρας - Παναιτωλικός | Eurokinissi
Η ομάδα του Αγρινίου πέτυχε σπουδαίο διπλό στη Λάρισα την περασμένη αγωνιστική (σ.σ 1-4) και θέλει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Οι Αρκάδες επικράτησαν με τη σειρά τους του Βόλου με 2-0 στην Τρίπολη με τους δύο σημερινούς αντιπάλους να βρίσκονται στην 12η (Παναιτωλικός) και 13η θέση (Αστέρας) της βαθμολογίας με 18 και 16 βαθμούς αντίστοιχα.

