Παναιτωλικός - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει στη Λάρισα σήμερα (07/02) τον Παναιτωλικό για την 20η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3.

Η ομάδα του Αγρινίου πέτυχε σπουδαίο διπλό στη Λάρισα την περασμένη αγωνιστική (σ.σ 1-4) και θέλει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Οι Αρκάδες επικράτησαν με τη σειρά τους του Βόλου με 2-0 στην Τρίπολη με τους δύο σημερινούς αντιπάλους να βρίσκονται στην 12η (Παναιτωλικός) και 13η θέση (Αστέρας) της βαθμολογίας με 18 και 16 βαθμούς αντίστοιχα.