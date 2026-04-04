Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1: Ο Γιουμπιτάνα έκανε την ανατροπή στην εκπνοή

Με δραματικό τρόπο μπήκαν Παναιτωλικός και Ατρόμητος στα playouts της Stoiximan Super League. Ο Γιουμπιτάνα βρήκε τη λύση στο 95′ και οι Περιστεριώτες έφυγαν με το 1-1 από το Αγρίνιο για την 1η αγωνιστική.

Το προβάδισμα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έδωσε στο 16′ ο Ματσάν, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Γκουγκεσασβίλι. Ο Μπουχαλάκης είχε δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ στο 35′.

Το δεύτερο μέρος ήταν διαφορετική διαδικασία, με τον Ατρόμητο να ψάχνει την ισοφάριση και να τη βρίσκει στο 95′ με αριστερό σουτ του Γιουμπιτάνα.