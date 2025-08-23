Μενού

Παναιτωλικός - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ώρα και το κανάλι για τον αγώνα του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο Αθηνών.

Reader symbol
Newsroom
aek atromitos
EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Ατρόμητος ταξιδεύει στο Αγρίνιο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν σήμερα (23/8) μία καλή πρεμιέρα για το πρωτάθλημα.

Το Παναιτωλικός - Ατρόμητος θα παρακολουθήσουν οι φίλοι των δύο ομάδων στο Cosmote Sport2 HD, στις 22.00 σήμερα.

Για τους Περιστεριώτες, ο Μανσούρ μπορεί να αποβλήθηκε στον φιλικό αγών του Ατρόμητου με τη Λάτσιο, όμως υπολογίζεται κανονικά για την πρεμιέρα της ομάδας του με τον Παναιτωλικό.

Ο λόγος είναι πως σε αντίθεση με την περίπτωση της αποβολής του Ρεμί Καμπελά στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Μπρέντα, η κόκκινη στον Μανσούρ δεν καταγράφηκε ποτέ.

Super League: H 1η αγωνιστική (23 - 25 Αυγούστου) 

  • Άρης – Βόλος 23/08 – 20:00
  • Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 23/08 – 20:00
  • Παναιτωλικός – Ατρόμητος 23/08 – 22:00
  • Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 24/08 – 19:45
  • ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/08 – 20:15
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/08 – 21:00
  • Λεβαδειακός – Κηφισιά 25/08 – 19:30

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ