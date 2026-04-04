Παναιτωλικός - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα  -Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα στα playouts της Super League με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται τον Ατρόμητο στο γήπεδο του Αγρινίου. Η αναμέτρηση Παναιτωλικός - Ατρόμητος κάνει σέντρα στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Αυτή είναι η έκτη αναμέτρησή τους για την διαδικασία των Playouts. Οι τρεις από τις πέντε προηγούμενες έχουν γίνει στο Αγρίνιο και οι άλλες δύο στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος έχει επικρατήσει σε τρεις από αυτές –δύο στο Αγρίνιο και μια στο Περιστέρι- ενώ ο Παναιτωλικός έχει μια νίκη στην έδρα του και ένα ματς με γηπεδούχο τον Ατρόμητο έχει ολοκληρωθεί ισόπαλο (2-2).
Τη φετινή περίοδο, ο Ατρόμητος επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις με τον Παναιτωλικό, όπου πήρε νίκη με 2-0 στο Αγρίνιο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και επικράτησε και στην έδρα του με 1-0 στις 28 Φεβρουαρίου 2026 για την 23ηαγωνιστική.
Το σκορ με τις περισσότερες εμφανίσεις στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο Αγρίνιο είναι το 1-1 που έχει παρουσιαστεί τέσσερις φορές, ενώ το 1-0 υπήρξε σκορ επικράτησης τρεις φορές για τον Παναιτωλικό και δύο για τον Ατρόμητο.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στα Playouts
Σάββατο 4 Απριλίου
- Κηφισιά - Πανσερραϊκός 16:00
- Αστέρας Tρ. - ΑΕΛ 18:00
- Παναιτωλικός - Ατρόμητος 20:00
Η βαθμολογία των Playouts
9. Ατρόμητος 29
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 26
12. ΑΕΛ 23
-----------------------
13. Πανζσερραϊκός 17
14. Αστέρας Τρ. 17
