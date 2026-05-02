Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1: Άλμα παραμονής για την Κηφισιά, καταρρέουν οι Αγρινιώτες

Με το γκολ – πέναλτι του Πόμπο, η Κηφισιά πήρε τρίποντο παραμονής (0-1) στο Αγρίνιο κόντρα στον τραγικό και ακίνδυνο Παναιτωλικό που πλέον βρίσκεται για τα καλά μπλεγμένος σε σενάρια υποβιβασμού! Αποδοκιμάστηκαν στο φινάλε οι γηπεδούχοι.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον γηπεδούχο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. Ο Κουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Σιέλη και Μανρίκε στην άμυνα. Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν τριάδα στα χαφ και Άλεξιτς, Ρόσα, Μπάντζι τριπλέτα στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη φιλοξενούμενη Κηφισιά σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι και Λαρουσί μπροστά του. Έμπο, Μπένι δίδυμο στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Ζέρσον Σόουζα και Αντόνισε εξτρέμ, με φορ τον Χριστόπουλο.

Από το πρώτο μέρος η Κηφισιά ήταν πιο δραστήρια στον αγωνιστικό χώρο, σε συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου στο προ μίας εβδομάδας παιχνίδι των δυο ομάδων στη Νεάπολη, ενώ από την πλευρά τουτ ο Παναιτωλικός είχε δυο καλές φάσεις με τον Μπάντι.

Στο 9ο λεπτό ο Αντόνισε έκανε ατομική προσπάθεια και σούταρε στα σώματα, στη συνέχεια ο Λαρουσί δοκίμασε το πόδι του και ο Κουτσερένκο μπλόκαρε. Στο 12ο λεπτό η άμυνα της Κηφισιάς αδράνησε, ο Μανρίκε πρόλαβε να κάνει το γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Ραμίρεζ και από κοντά ο Μπάντζι δεν κατάφερε να σκοράρει υπό την πίεση του Λαρουσί.

Στο 17' ο Πέκτοφ με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μπένι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο, όμως ο ώμος του ήταν ελάχιστα μπροστά από αυτόν του Μανρίκε και το γκολ ακυρώθηκε σωστά εξ αρχής.

Στο 26' ο Γκράναθ έβγαλε «γλυκιά» σέντρα από τα δεξιά και ο Μπάντζι έπιασε ένα ψαλίδι, όμως η μπάλα βγήκε κόρνερ. Η Κηφισιά κυκλοφορούσε την μπάλα, όμως δυσκολευόταν στην τελική προσπάθεια.

Στο 58ο λεπτό έγινε η φάση του παιχνιδιού. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε ωραία στην αντεπίθεση, τακουνάκι του Αντόνισε στον Λαρουσί, σουτ του Αλγερινού στα σώματα και στη συνέχεια ο Μπένι έπεσε στην περιοχή από μονομαχία με τον Σιέλη.

Σε πρώτο χρόνο ο Παπαπέτρου έδωσε κόρνερ, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουκουλά o διεθνής ρέφερι πήγε για on-field review, όπου είδε ότι ο Μπένι τσίμπησε την μπάλα και ο Σιέλης με υψωμένο πόδι βρήκε ψηλά τον αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να δώσει το πέναλτι.Παρόλο που o Kουτσερένκο έπεσε σωστά ο Πόμπο τον νίκησε από τα 11 βήματα και έκανε το 0-1 για την Κηφισιά στο 64ο λεπτό.

Ο Γιάννης Αναστασίου θέλησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του με την είσοδο των εξτρέμ Σμυρλή - Λομπάτο και με δίδυμο στα χαφ τους δημιουργικούς Ματσάν - Εστεμπάν, ενώ στη συνέχεια έπαιξε με δίδυμο «κλασικών» φορ Αγκίρε - Γκαρσία.

Η Κηφισιά είχε καλή στιγμή να τελειώσει το ματς στο 90'. Ο Ταβάρες έκανε ατομική ενέργεια, έπαιξε 1-2 με τον Πόμπο, έπιασε δυνατό σουτ και ο Κουτσερνένκο απέκρουσε με δυσκολία. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Θεοδωρίδης βγήκε σε θέση βολής, όμως το σουτ του ήταν άστοχο.